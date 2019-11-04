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سياسي

"الوفد" يبدأ مشاورات مكثفة لتشكيل الائتلاف الليبرالى المصرى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:13 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، أن الحزب يقود مشاورات ولقاءات مكثفة بين القوى السياسية والحزبية الليبرالية الوطنية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق ما نصبو إليه من استقرار سياسي، وتمثيل نيابى على أعلى مستوى ديمقراطى ووطنى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن دعوته إلى حاجة مصر إلى ثلاثة أحزاب تمثل الوسط واليسار والليبرالية.

وأوضح رئيس الوفد أن عام 2020 سيشهد ثلاثة استحقاقات دستورية، تتمثل فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات.

وأضاف، أنه لما كان حزب الوفد هو حزب الليبرالية الوطنية على مدار مائة عام، فإنه يسعى إلى هذه الخطوة، انطلاقًا من أنه يؤيد ويدعم المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، كما يأتى هذا إيمانًا من حزب الوفد بتحقيق هذا الهدف الذى هو مطلب المصريين جميعًا، بأن نكون أمام ثبات ديمقراطى، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تفعيل المادة الخامسة من الدستور، التى تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، انطلاقًا من مبادئ وثوابت الوفد وخبرة الحزب السياسية التى تمتد لمائة عام، وتحقيق الثبات الديمقراطى يستلزم أن تكون هناك منافسة حزبية، وهو ما يؤمن به الحزب، ويطالب بأن نكون أمام ثلاثة أحزاب قوية على الأقل، لتحدث المنافسة الديمقراطية بينها من أجل مصلحة البلاد.

ولفت إلى أن الأحزاب الثلاثة هى حزب ليبرالى يمثله حزب الوفد الذى يمتد تاريخه إلى مائة عام، وحزب يسارى، وحزب يمثل الوسط، مضيفا: أنه انطلاقًا من الإحساس والواجب الوطنى، فإن حزب الوفد يطلق مبادرة أن نكون أمام ائتلاف للأحزاب الليبرالية لتخوض الانتخابات القادمة، سواء فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو المحليات، وهى ائتلافات للانتخابات فقط.
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