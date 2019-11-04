«النقل» تحيل المتسببين بواقعة «قطار شبين» للنيابة: جميعهم مدانون

أعلنت وزارة النقل أنَّ نتائج اللجنة الموسعة التي أمر وزير النقل بتشكيلها للتحقيق في واقعة «قطار محطة شبين القناطر» أسفرت عن إدانة جميع المتسببن والمسئولين عن حدوث الواقعة.



وبالعرض على وزير النقل، قرر إيقافهم جميعاً عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات التأديبة قبلهم، كما تمَّ إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.



كان النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن شبين القناطر أعلن تفاصيل الواقعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وروى الواقعة قائلاً: «حصلت واقعة غريبة جداً في البلد عندي شبين القناطر، قطار المرج تحرك لوحده بدون سائق بعد ما وصل المحطة بدقائق، وطبعا الناس مكنتش لحقت تنزل وحصل حالة ذعر كبيرة بين الناس، وبدأوا يقفزوا من القطار بشكل عشوائي، وفي حالات إغماء، ولولا ستر ربنا علينا كانت هتبقي كارثة».



وأضاف: «أول ما الناس كلموني حاولت التواصل أكتر من مرة مع رئيس هيئة السكك الحديدية، وكنت كل اللي بطلبه تحقيق في الواقعة عشان نعرف سببها إيه، ونضمن عدم تكرارها، وللأسف مكانش في رد بعثت له رسالة بالموضوع، فكان الرد برسالة منه، بتقول، هنبقي نشوف الموضوع يا باشا، ولكن لا حياة لمن تنادي حتي هذه اللحظة».



ولفت بدر إلى أنّه تقدَّم ببيان عاجل لمجلس النواب قائلاً: «لكن أنا حزين أن في ناس مستهترة بالشكل ده بتشتغل مع الفريق كامل الوزير المحترم».



وأتم: «الناس دي ممكن توصل بينا لكارثة، وللأسف الفريق كامل هيكون ضحية ليهم، وأنا بحمد ربنا إنه سترها معانا، ومشفناش إمبارح ضحايا تاني تحت القطار، لكن أنا بوعد رئيس هيئة السكك الحديدية أني أعلمه ميستهترش مرة تانية بحوادث ممكن تؤدي لضحايا مصريين».