رئيس مدينة منيا القمح: تشميع أي"كافيه" يستقبل "أحداث" أثناء اليوم الدراسي

قالت منال الغندور رئيسة مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، إنها كانت متوجهة اليوم في حملة إزالات بالمدينة، وهي في طريقها لاحظت وجود كافيه في أحد الأدوار العلوية، وبه عدد من الطالبات والطلاب أثناء سير اليوم الدراسي، وهم يدخنون "الشيشة" .

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنها استدعت مأمور المركز بالمدينة، وقامت بإغلاق الكافيه، وجمعت الأـولاد والبنات، وسحبت منهم هواتفهم واستدعت أولياء أمورهم.

وتابعت أن المجتمع المصري، لا يقبل مثل هذه المشاهد، ولا يمكن تقليد الغرب تقليدا أعمى، لافتة إلى أنها استأذنت الضابط لاصطحاب الشباب معها لمجلس المدينة، لحين استلام أولياء أمورهم لهم.

وواصلت أنها فوجئت بقصص كثيرة عن هؤلاء الطلاب من أولياء الأمور، مشيرة إلى أنها أرسلت إنذارا لكل الكافيهات في المدينة، بأنه سيتم إغلاقها حال ضبط أحداث بداخلها أثناء اليوم الدراسي.