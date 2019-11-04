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سياسي

الإخوان يروجون لمبادرة أحمد طنطاوى بعد فشل فيديوهات المقاول الأجير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:09 م
المقاول الأجير
المقاول الأجير
أحمد ونيس
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بدأت جماعة الإخوان الإرهابية حملة منظمة لدعم المبادرة التى أطلقها النائب البرلمانى أحمد طنطاوى، مؤخرًا، بهدف إعادة الحياة إلى التنظيم عبر تكرار دعوات المصالحة التى عبر الشعب المصرى عن رفضه لها على مدار السنوات الماضية.

ونشرت قنوات الجماعة والصفحات التحريضية التى تديرها لجانها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تفاصيل المبادرة على نطاق واسع، مستخدمة فى ذلك نفس الأدوات التى سبق لها استخدامها من أجل نشر فيديوهات المقاول الهارب محمد على، التى لم تنجح رغم الترويج الكثيف فى الوصول لهدفها الرامى إلى إحداث الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
وكشف مصدر مطلع، لـ«الدستور»، عن أن قيادة الجماعة، ممثلة فى أمينها العام الهارب محمود حسين، أصدرت تكليفات واضحة بدعم المبادرة التى ركزت على إعادة جميع التيارات للعمل السياسى، فى إشارة واضحة إلى الجماعة الإرهابية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وكذلك مراجعة التعديلات الدستورية الأخيرة، بالإضافة إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة.
وقال المصدر: «خلال الساعات الماضية، تداولت قنوات الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية ذلك الفيديو الذى يظهر فيه النائب أحمد طنطاوى، ويطالب خلاله بالمصالحة الكاملة الشاملة، فى إشارة إلى التصالح مع الإخوان».
وواصل: «بعد اجتماع محمود حسين بعدد من قادة التنظيم الدولى، فى الفترة الأخيرة، قرر التنظيم التحرك، وفقًا لخطط تختلف عما اعتاده فى السنوات الماضية، عبر الدفع بوجوه بعيدة عن التنظيم للترويج لنفس سياساته، والاستناد إلى هذه الوجوه والدعوات فى العودة من باب خلفى إلى الساحة، بعد فشل الجماعة فى العودة من الأبواب الأمامية ودفع الشعب إلى ثورة تعيد التنظيم لمكانته».
وتابع: «شهدنا جميعًا هذه التكتيكات فى فيديوهات المقاول الهارب، التى واجهها المصريون بتأكيدهم تأييد رئيسهم ومؤسسات دولتهم، ونشهدها حاليًا فى فيديو النائب البرلمانى، وفى الترويج المكثف للشائعات التى تستهدف القضايا الاجتماعية المختلفة، بحثًا عن خلق أكبر قدرٍ ممكن من البلبلة وإنهاك الدولة المصرية».
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