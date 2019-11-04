بالصور.. هكذا احتفلت نيرمين الفقي بانتهاء تصوير دورها في "نصيبي وقسمتك"

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعي صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بعدة صور جديدة لها ظهرت فيها خلال كواليس تصوير آخر يوم في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".



وعلقت نيرمين الفقي على الصور، قائلة: "النهاردة كان آخر يوم تصوير، ما يطلبه المستمعون، من مسلسل نصيبي وقسمتك، الحمد لله".



"نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي للإنتاج الفني.



