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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في عامين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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دفع التفاؤل حيال محادثات التجارة أسهم أوروبا لتغلق عند أعلى مستوياتها في نحو عامين، اليوم الإثنين، بينما ساهم تقرير، نتائج قوية من رايان إير في صعود الأسهم الأيرلندية إلى ذروتها في أكثر من عام.

وقفز مؤشرا قطاعي التعدين وصناعة السيارات ومكوناتها، المنكشفان على الرسوم الجمركية، نحو 3%، وهو ما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للصعود 1%، مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير2018.

وارتفعت الأسهم الفرنسية لأعلى مستوياتها في 12 عاما، وأغلقت الأسهم الألمانية عند مستويات لم تشهدها منذ يونيومن العام الماضي.

وفي القطاعات الأخرى، حققت أسهم الطاقة أفضل أداء لها في 7 أسابيع، في ظل قفزة في أسعار النفط، في حين صعدت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.5%.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، أمس الأحد، إن منح التراخيص للشركات الأمريكية لبيع المكونات إلى "هواوي" تكنولوجيز الصينية سيحدث "قريبا جدا"، مضيفا: أنه لا يوجد سبب يمنع إبرام اتفاق تجارة هذا الشهر.

أشار المحللون أيضا إلى قرار وشيك بشأن رسوم أمريكية على السلع الأوروبية من المقرر صدوره الأسبوع المقبل.

وقال إدوارد مويا، كبير استراتيجيي السوق في أواندا، "الأسهم الأوروبية مرتفعة على نطاق واسع بفعل التوقعات بأن نرى إدارة ترامب ترجئ فرض رسوم جمركية جديدة من المفترض فرضها على صناع السيارات بالاتحاد الأوروبي".

ووفقا لرويترز، صعدت أسهم صناع السيارات 2.9%، مدعومة أيضا بتقارير بأن فيات كرايسلر وبي.اس.ايه مالكة بيجو تتطلعان إلى توقيع اتفاق اندماج نهائي ربما الشهر المقبل.

ولامس المؤشر الرئيسي الأوروبي أعلى مستوياته أثناء الجلسة منذ ذروة صعوده في إبريل 2015، في بداية قوية للأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع.

وقفز سهم رايان إير 8.5% مسجلا أعلى مستوياته في عام بعدما تجاوزت شركة الطيران منخفض التكلفة توقعات الأرباح نصف السنوية، وهو ما سهم في صعود مؤشر الأسهم الأيرلندية 1.8%، مسجلا أقوى أداء بين مؤشرات المنطقة.
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