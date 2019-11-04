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حوادث

دعوى أمام القضاء الإدارى: 150 من الإخوان الهاربين حصلوا على الجنسية التركية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:46 م
الإخوان
الإخوان
عماد سليمان
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أقام سمير صبرى، محامٍ، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بصفتيهما القانونية، لإسقاط الجنسية المصرية عن عناصر الإخوان الهاربين الذين تجنسوا بالجنسية التركية.

وحددت الدعوى أسماء عدد من هؤلاء الهاربين، وهم: «معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجى، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى اسمه فى جواز السفر التركى (مرات غول)، وأيمن أحمد عبدالغنى (أيمن أهمت بالجواز التركى)، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز (حمزة كوركمان بالجواز التركى)، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق فى حكومة الإخوان».

وقال «صبرى»، فى دعواه: «يخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية فى الخارج من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صدرت ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك فى الخارج وعدم الملاحقات الأمنية».

وتعد الجنسية التركية هى أقرب الخطوات التى يلجأ إليها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء «الإرهابية» للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية ضدهم، وبعضهم كان حاصلًا على جنسيات دول أخرى.

وبات التجنيس أداة قادة جماعة «الإخوان» وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، وحيلتهم للهرب من الملاحقات الأمنية، إضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية مبنى الكونجرس الأمريكى للتحريض ضد مصر.

وبعد أن أعلن الرئيس التركى، فى أواخر ٢٠١٦، عن فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم فى الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كى يتمكنوا من الانتقال بين الدول.

وكشفت الدعوى أن الأشهر الأخرى شهدت تقديم أكثر من ١٥٠ طلبًا من الإخوان وعدد من قياداتهم، للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج، بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان فى تركيا.

وورد فى الدعوى أنه «يتعين سحب الجنسية المصرية من أعضاء الإخوان الحاصلين على الجنسية التركية، فالقانون المصرى القائم المتعلق بالجنسية يكفل سحب الجنسية من عناصر (الإرهابية)».
وأوضح «صبرى»: «المادة ١٦ من قانون الجنسية تناولت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، وذلك بالنص على أنه يجوز، بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج».

وواصل: «كذلك إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج».

وتابع: «وإذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى، وإذا اتصفت الجهة التى يعمل بها فى الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية».

وأضاف مجلس الوزراء فى المشروع الذى وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عمن صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة.
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