"أمن الدولة" تحقق مع 45 متهمًا بنشر أخبار كاذبة فى قضية "شهيد الشهامة"

تجرى نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع ٤٥ متهمًا تم القبض عليهم فى الأيام الماضية، لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة ونشر منشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لتهييج الرأى العام واستغلال قضية «شهيد الشهامة» بالمنوفية.



وكشف محضر الاستدلال الخاص بالقضية رقم ١٣٩٤ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة استغلال المتهمين عددًا من الأحداث المختلفة التى من بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى وفاته، لإثارة الرأى العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة عن طريق نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة. وأمرت النيابة بانتداب الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى وشبكات المعلومات، لحصر الصفحات والحسابات الخاصة بالمتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها وكتابة تقرير وافٍ عن المنشورات التى بها.



واعترف المتهمون بتورطهم فى محاولة إثارة الفوضى، موضحين أنهم تلقوا معلومات من خلايا جماعة الإخوان بالخارج لاستغلال قضية «شهيد الشهامة» وإحداث فوضى فى الشارع المصرى من خلال التظاهر والهتاف ضد الدولة.



كما اعترف بعضهم بتلقى تعليمات من وكالات وقنوات الإخوان بالخارج لاستغلال قضية الشاب محمود البنا والعمل على تدويل الأخبار الكاذبة.



وواجهت النيابة المتهمين بتحريات الأمن الوطنى التى أكدت ارتكابهم جريمة نشر الشائعات على صفحات «فيسبوك»، بتعليمات من عناصر جماعة الإخوان وطبع منشورات وكتابات على الحوائط لإثارة الفوضى والغضب.



ووجهت النيابة للمتهمين- المحبوسين على ذمة التحقيقات- اتهامات رئيسية، منها الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ونشر أخبار كاذبة بهدف الإساءة إلى الدولة وتأليب الرأى العام.