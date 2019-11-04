«الإرهابية » توجه لجانها الإلكترونية: استغلوا أى حادث فى تشويه الدولة

أصدرت جماعة الإخوان الإرهابية تعليمات لعناصر اللجان الإلكترونية التابعة لها باستغلال الحوادث الطبيعية والفردية وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر على وسائل التواصل الاجتماعى وعبر قنواتها التى تبث من تركيا، لخدمة أهدافها التحريضية ضد الدولة المصرية.



ووجه المسئولون عن اللجان الإلكترونية الإخوانية رسالة موحدة إلى عناصرها، تم رصدها، وجاء نصها: «كل قضية ملابساتها واضحة، زى إن واحد جاب سكينة وجرى ورا واحد وقتله، ولا جدة عذبت طفلة حتى الموت ولا إن رجل اغتصب طفلة وماتت.. حوادث من هذا النوع محتاجة حشد شعبى وهاشتاجات.. لازم نعمل مجهود عشان نخليها تتصدر الترند».



وذكرت الرسالة أن «كل يومين بيكون فى حوادث قتل وسرقة، واجبنا اليومى إننا كل يوم نعمل كم من الهاشتاجات والحشد عبر وسائل التواصل الاجتماعى ونبدأ نبروز فى الحوادث الفردية، وأنها أمر غير طبيعى عشان نحولها لرأى عام».



وركزت اللجان الإخوانية الإلكترونية عن نشر «الهاشتاجات» بشكل موسع، لتحقيق الضغط الشعبى وتحريض الجماهير وحشدهم فى تظاهرات ضد الدولة.



وقالت مصادر مطلعة على أنشطة الجماعة إن الإخوان وعناصرها تعمل على تهييج الشارع ونشر الفتن من خلال استغلال الحوادث الفردية لتحقيق أهدافها الخبيثة.



ونوهت المصادر بأن الجماعة حاولت استغلال حادثتى «شهيد الشهامة» و«وفاة بائع القطار»، وكذلك الحوادث الطبيعية مثل هطول الأمطار الغزيرة، وتسليط الضوء عليها عبر قنواتها، لإظهار مزاعمهم بفشل الدولة فى الإدارة.