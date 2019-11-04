"حلم مو".. كيف يحافظ ليفربول على قمة "البريميرليج"؟

بعد ١١ جولة مثيرة من بطولة الدورى الإنجليزى، نجح فريق ليفربول، بقيادة نجمنا الدولى محمد صلاح، فى التربع على القمة منذ انطلاق المسابقة وحتى الآن، ووصل إلى النقطة ٣١ بعيدًا عن مانشستر سيتى، صاحب المركز الثانى، وذلك بفارق ست نقاط.



ومع كل جولة يصطدم «الريدز» بتحديات ومصاعب أكبر، ما يجعل الظفر بأى ثلاث نقاط أشبه بـ«حرب» أو «معركة».



حدث ذلك فى الأربع جولات الأخيرة بالتحديد، أمام ليستر سيتى، وتوتنهام، وأستون فيلا، وأمام مانشستر يونايتد، وهو الفريق الوحيد الذى أوقع «الريدز» فى فخ التعادلات.



ماذا يحتاج «مو» ورفاقه للحفاظ على القمة؟، وماذا ينتظرهم فى الطريق إلى «البريميرليج»؟، وكيف يتغلب الألمانى يورجن كلوب على الأزمات التى تواجهه؟.



أدوار أكبر لـ«أوريجى».. إعادة شاكيرى.. وتدوير لتجنب «كوارث الإصابات»



حقق ليفربول ١٠ مكاسب ووقع فى فخ التعادل خلال مباراة واحدة، واستطاع الحفاظ على فارق الست نقاط مع السيتى، الذى خسر مرتين وتعادل فى واحدة، لكن «الريدز» حقق ذلك بعد جهد وعمل ضخم.

لم يفز ليفربول أو يصل إلى القمة بالسهل الممتنع، أو بأقل مجهود، بل لعب ١١ مباراة وكأنها مباريات نهائية، واتبع نسق الضغط العالى، الذى وصل لحد ترهيب الخصوم وإصابة بعضهم بالرعب، من كثرة الحماس والرغبة والقوة البدنية، فنجح فى أن يخطف الفوز أمام ليستر وأستون فيلا وتوتنهام فى الدقائق الأخيرة من عمر المباريات الثلاث بشكل إعجازى، وكذلك تعادل مع اليونايتد بالطريقة ذاتها.

لكن هل يستطيع «الريدز» الاستمرارية للجولة ٣٨ بنفس النسق؟.. وهل تسعفه قوته البدنية على ذلك بالأساس؟.

سيواجه ليفربول صعوبات بدنية كبيرة عندما يذهب مطلع العام إلى الدوحة للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وستزداد المشكلات مع لعب الأدوار المتقدمة فى دورى أبطال أوروبا، التى ترتفع فيها المستويات، ووقتها سيجد الفريق معاناة بدنية كبيرة للغاية.

إذا كان ليفربول فى هذا التوقيت يعانى وينتظر إلى ما بعد الدقيقة ٩٠ لخطف الفوز وهو لا يزال فى بداية الموسم، ولم يتعرض أى من نجومه لأى إصابة، باستثناء غياب محمد صلاح عن مباراة وحيدة، التى تعادل فيها الفريق أمام مانشستر- فما بالك إذا ازدادت الأعباء البدنية وتعرض أحد الأعمدة الرئيسية للإصابة، وهذا وارد بقوة مع تتابع المباريات وتزايد الأحمال.

أزمة ليفربول الرئيسية أن الفارق بين الأساسيين والبدلاء كبير، ويمكن للبديل أن يعوض جزءًا فى مباراة، لكن لا يمكنه أن يتحمل أعباء فترة كاملة تشهد غياب أى من العناصر الأساسية من ٤ إلى ٨ مباريات على سبيل المثال.



«صلاح» غاب فى مباراة واحدة تعادل «الليفر»، ومحور الارتكاز البرازيلى فابينيو غاب أمام أستون فيلا، لإراحته قبل موقعة السيتى وخشية حصوله على إنذار، فتأثر وسط الملعب، كما لم يتأثر من قبل، ولذلك سيكون غياب أى من المهاجمين، «فيرمينو» و«مانى»، بنفس تأثير «صلاح»، وسيكون غياب أى من «أرنولد» و«روبرتسون» مؤثرًا بشدة، وإذا غاب «فان دايك» فتلك المصيبة الأكبر.



لا شك أن الـ١١ لاعبًا لا يمكنهم أن يستمروا حتى نهاية الموسم دون إصابات، وإذا كانوا محظوظين، كما تمنى «كلوب» فى تصريحاته، حين قال أتمنى أن يحالفنى التوفيق بألا يصاب أحد اللاعبين فى المرحلة الصعبة المقبلة- فمؤكد أن الإجهاد سينال منهم والمردود سيتبدل، وهو ما يعانيه «صلاح»، الذى يتراجع بدنيًا بعض الشىء لقلة حصوله على أوقات الراحة، ومن هنا قل عطاؤه عن المواسم الماضية بعض الشىء.

يحتاج «كلوب» إلى جرأة أكبر فى عملية التدوير، فما الأزمة أن يبدأ «أوريجى» أساسيًا فى إحدى مباريات الدورى على حساب «مانى» أو «صلاح» أو «فيرمينو»، خاصة إذا كانت المباراة سهلة بعض الشىء. يخشى «كلوب» من إراحة «مانى» أو «صلاح» فيغضب أحدهما لأنه يريد التسجيل أكثر من الثانى، لكنه يحملهما وفريقه ما لا طاقة لهم به، وسيعى ذلك فى الجزء الأخير من الموسم.

أين ذهب «شاكيرى»؟، ولماذا لا يحصل على عدد دقائق يناسب قدراته وهو اللاعب الذى قدم بداية مثالية الموسم الماضى مع «الريدز»، ويعرف الجميع أنه صاحب قدرات رائعة؟، ولماذا قتله كلوب وهو فى حاجة إليه ولكل لاعب؟.

كان بمقدور «كلوب» إذا أحسن استخدام عملية التدوير، أن يحول «شاكيرى» لورقة بديلة رائعة تخفف الأعباء عن الثلاثى الأمامى، لكنه، ولأنه لا يريد الاقتراب من «مانى» و«صلاح»، حوّله لمراكز الوسط، ولم يجد اللاعب نفسه فى مكان غير مركزه، لذلك خسره فنيًا، قبل أن يقتله معنويًا.



التعاقد مع صفقتين قويتين فى «ميركاتو يناير».. والحذر من صحوة مانشستر سيتى



إلى جانب الجرأة فى عملية التدوير، يحتاج «كلوب» فى ميركاتو يناير المقبل، وقبل فوات الأوان، إلى صفقتين، واحدة فى الدفاع لا غنى عنها، لأن سقوط «فان دايك»، لا قدر الله، يعنى انهيارًا كاملًا فى دفاع «الريدز»، واللاعب لا يمكنه أن يكمل عامين ونصف العام لا يرتاح دقيقة واحدة، ويواجه وحده كل المصاعب والضغوطات.

من العجائب أن دفاع ليفربول بات يعانى حتى فى غياب «ماتيب»، الذى كان متواضعًا للغاية لكنه بفضل اللعب إلى جوار «فان دايك» تطور للغاية وبات مردوده أفضل كثيرًا، وبعدما كان ثغرة بات ركيزة قوية يتأثر الفريق بغيابها، فما بالك إذا غاب من جعل لـ«ماتيب» أهمية بالأساس؟.

الصفقة الثانية هى فى الجانب الأمامى، وقد تكون فى أحد المركزين، الأول مركز صناعة اللعب، حيث يحتاج ليفربول إلى إبداع أكبر، ولاعب أكثر قدرة على الابتكار وفك عملية التكتلات من العمق، بدلًا من الاعتماد الكلى على الثلاثى الأمامى.

نعم عاد «تشامبرلين» مؤخرًا، وأسهمت تسديداته القوية البعيدة فى حل جزء من الأزمة، لكنه لا يراوغ ويفتقد قدرات صانع الألعاب المتكامل، الذى يتحكم بالنسق، ويفك التكتلات ويجيد اللعب من داخل منطقة الخصوم.

فى هذا المركز سيضم ليفربول عنصرًا قويًا إن لم يعجل به فى يناير فسيأتى به صيفًا، فلماذا يفرط فى فرصة أن يقدم هذا اللاعب العون فى صراع «البريميرليج» هذا الموسم؟.

وإذا لم يأت «الليفر» بلاعب فى هذا المركز وصمم على الاعتماد على نفس الشكل والطريقة، فإنه مطالب بأن يجد لاعبًا آخر فى الثلث الأمامى مع «صلاح ومانى وفيرمينو»، حتى يقرب الفجوة بينهم وبين بديلهم.

أيضًا سيصطدم ليفربول بمنافس أقوى بعد يناير المقبل، فالسيتى الذى خسر ٨ نقاط فى ١١ جولة لن يكون نفس الفريق الشتاء المقبل، حيث سيستعيد واحدًا من أهم وأبرز اللاعبين، وهو الألمانى ليروى سانى، الذى كان وجوده عاملًا فارقًا فى تغيير النتائج، وتأثر الفريق كثيرًا بغيابه مع انطلاقة هذا الموسم.

«سانى» هو البديل الذى يغير أى مباراة، واللاعب الذى يمتلك قوة بدنية كبيرة للغاية، وسرعة رهيبة، ولم يدخل فى أى مرة خلال الموسم الماضى دون أن يمنح الفريق الإضافة، وهذا ما فشل فيه الفريق هذا الموسم فى غيابه، فلما تعرض لعثرات أمام ولفرهامبتون وتوتنهام ونوريتش سيتى، لم يجد بيب جوارديولا «سانى» إلى جواره ليعدل له النتيجة. أيضًا سيستعيد «جوارديولا» فى يناير المقبل أهم مدافعيه «لابورتى»، النجم الفرنسى الذى تأثر دفاع السيتى بشكل مرعب منذ غيابه، واستقبل الفريق أهدافًا كوميدية بفعل أخطاء ساذجة لم تكن لتحدث فى وجوده، لذلك فإن قدرة السيتى على التحسن والتطور واللعب بشكل أفضل حاضرة وبقوة، كما أن الفريق عانى من وجود إصابات كثيرة فى انطلاقة الموسم إلى جانب هذين النجمين، حيث غاب أيضًا رودريجو وجون ستونز وأوتاميندى وزينتشنكو، فالفريق عاش أسوأ الظروف وبالتالى فرص التحسن قادمة. لذلك على ليفربول أن ينتبه ليقظة السيتى القادمة، وأن يكون أكثر حرصًا على تقديم أداء أفضل مما قدمه خلال الجولات الـ١١ الأولى، وأن يعى «كلوب» أن الاستمرارية تحتاج إلى دماء جديدة كى يحافظ على الأوراق الحالية أولًا، ثم يسهم فى منح الفريق بعض التحسينات.

