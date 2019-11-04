السيسي يشكر ترامب على رعاية أمريكا لمفاوضات سد النهضة فى اتصال هاتفى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتناول الاتصال عددا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وأعرب الرئيس السيسى، خلال الاتصال، عن شكره لرعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، والمقرر انطلاقه بعد غدا الاربعاء.