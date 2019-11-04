ياسمين صبري تواصل إبهار متابعيها برشاقتها.. صورة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بصورة لها خلال أدائها بعض التمارين الرياضية في الجيم.



وظهرت ياسمين صبري، وهي تؤدي فن اليوجا وتقف على رأسها ولكن هذه المرة بمساعدة مدربتها، وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها بمثل هذه الصورة ولكن الأولى كانت دون الاستعانة بأحد.



يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري، كان مسلسل "حكاية"، والذي عرض في رمضان الماضي، بطولة وفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، ناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهني، وأحمد جمال سعيد، وتامرشلتوت، وأحمد حلاوة، ونهال عنبر، وسارة التونسي، ودنيا المصري، ومصطفى درويش، ومحمود فارس، وحنان العربي، وهبة عبدالحكيم، وهو تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي لتامر مرسي.

