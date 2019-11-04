مدحت مختار يكشف الفرق بين شبكة الإنترنت الأرضي والفضائي

قال الدكتور مدحت مختار، أستاذ بالمعهد العالي للهندسة بالعبور، إن القمر الصناعي طيبة 2، هو سلسلة ومخطط لها وستتم في توقيتاتها المحددة لها.



وأكد خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن المشروعات التنموية التي ستخدم استراتيجية مصر، تهتم بالاستدامة في مجال الاتصالات في مصر.



وتابع، "لا يستطيع أحد أن ينكر أن شبكة مصر قوية جدًا ويشهد لها في العالم كله سواء الشبكة الأرضية أو المحمول، ولكي نحقق الاستدامة فإنه لا بد من الإتاحة وهو وصول التغطية لكل الأماكن التي لا تصلها الشبكات في مصر عن طريق القمر الصناعي".



وأوضح أن القمر الصماعي "طيبة 1"، سيتيح العمل بمنظومة الشمول المالي، وتسجيل البيانات، ومنظومة الطرق السريعة، وغيرها ويحقق كل هذه الخدمات بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه في 22 نوفمبر مصر ستمتلك شبكة تدعم وتتكامل وتوازي الشبكة الأرضية الموجودة وهذه نقلة استراتيجية جميلة جدًا استهدفناها ووصلنا لها.



