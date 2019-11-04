سفير جيبوتى: السيسى أعاد مصر إلى القارة السمراء.. وقيادته الاتحاد الإفريقى ناجحة

قال السفير محمد ظهر حرسى، سفير دولة جيبوتى بالقاهرة، إن مصر عادت إلى القارة الإفريقية مرة أخرى بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، مؤكدًا ثقة بلاده فى نجاح القيادة المصرية للاتحاد الإفريقى.



وأضاف سفير جيبوتى، فى حواره مع «الدستور»، أن بلاده قادرة على التحول إلى مركز تجارى لشرق إفريقيا، فى ظل ما تملكه من موقع استراتيجى على مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن غياب خطوط النقل المباشرة بين مصر وجيبوتى يعوق نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين.



وانتقد السفير جامعة الدول العربية، التى وصفها بأنها فى أسوأ حالاتها، فى ظل تراجع دورها فى حل الخلافات بين أعضائها، معربًا عن تطلع بلاده إلى حل المشكلات العربية- العربية وديًا، وعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة، بالإضافة إلى عدول إيران عن تدخلاتها السلبية فى المنطقة.





■ بداية.. كيف رأيتم دور مصر فى دعم الاستقرار بالقارة فى ظل توليها رئاسة الاتحاد الإفريقى؟

- بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر أصبحت الأمور أفضل من ذى قبل، وانفتحت مصر على جميع الدول، ويمكن القول إن فترة حكم الرئيس السيسى تمثل عودة مصر إلى القارة الإفريقية بجدية، على المستويات الرسمية والشعبية والاقتصادية.

وجميع الدول الإفريقية كانت تريد منذ زمن إعادة هذا التواصل مع مصر وعودة القاهرة إلى إفريقيا، وكنا جميعًا نريد من القطاع الخاص والشركات المصرية أن تعمل فى القارة، ونعتقد أن المجال الآن أصبح مفتوحًا ومناسبًا للاستثمار، وأن هناك خطوات ملموسة فى هذا الاتجاه.

وجمهورية جيبوتى ترحب بالدور الإيجابى الذى تلعبه مصر فى الفترة الحالية على الساحة الإفريقية، ولديها ثقة تامة فى نجاح القاهرة فى قيادة الاتحاد الإفريقى لعام ٢٠١٩.

■ أين تقف العلاقات بين جيبوتى ومصر فى الوقت الحالى؟

- علاقة جمهورية جيبوتى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة تشهد تطورًا فى شتى المجالات، بفضل الالتزام القوى والرغبة المشتركة فى العمل على تعزيز التعاون الثنائى، وتدعيم الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وهناك تنسيق تام وتعاون كامل بين قيادتى البلدين فى العديد من القضايا، لذا يمكن القول إن العلاقات الجيبوتية- المصرية تعد نموذجًا يُحتذى به، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادلين والمصلحة المشتركة، هذا إلى جانب استقرارها ونموها المطرد، فى ظل التواصل المستمر بين قيادتى البلدين.

وأحب أن أوضح أن التعاون والتنسيق مع مصر قائم فى جميع المجالات، بما فيها تطورات الأحداث بالمنطقة وسبل التعامل مع الأزمات القائمة فى الدول العربية والإفريقية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهذا التعاون يشهد ازدهارًا بصفة عامة فى جميع المجالات، بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

■ ماذا عن التعاون الاقتصادى بين البلدين؟

- جيبوتى ومصر لديهما دعائم استراتيجية واقتصادية غاية فى الأهمية، فهما معًا تتحكمان بالممرات التجارية العالمية، فى باب المندب وقناة السويس، اللذين يؤثران على التطور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمنطقة وللعالم أجمع، إضافة إلى ما يتوافر لديهما من مرافئ حديثة ومتطورة تعد من بين الأنشط والأكفأ فى القارة الإفريقية.

ووفقًا لذلك، فإن جهود التنسيق والتعاون المستمر بين جيبوتى ومصر انعكست فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال السنوات الماضية، والذى بلغ نحو ٢٥ مليون دولار بنهاية عام ٢٠١٨.

ونحن نأمل فى أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد توقيع ٣٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين القاهرة وجيبوتى فى مختلف المجالات، كما أن هناك تواصلًا مع بعض الشركات المصرية، وبالتحديد تلك الشركات العاملة فى جيبوتى، وتلك المهتمة بالعمل فى بلادنا، التى نحاول أن نسهل لها جميع الإجراءات من أجل زيادة الاستثمارات.

■ لماذا لا تنعكس العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين على أرقام التبادل التجارى؟

- التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادى موجود، لكنه فى الحقيقة غير ملموس على الأرض بنفس القدر، وللأسف تعانى العلاقات الاقتصادية والتجارية من غياب خطوط النقل المباشر، سواء كانت جوية أو بحرية، خاصة أننا لا نملك طيرانًا دوليًا قويًا.

ونحن من جانبنا نتمنى أن يتوافر الطيران المباشر بين البلدين قريبًا، وسبق أن تواصلنا أكثر من مرة مع الحكومة المصرية وشركة مصر للطيران من أجل توفير خطوط مباشرة، وهناك اتصالات ومراسلات بيننا فى هذا الأمر، لكن يبدو أن الشركة تنتظر الانتهاء من تحديث أسطولها قبل فتح خطوط جديدة، ونرجو أن يحدث ذلك قريبًا، خاصة أن الكثير من الأعمال والزيارات التى كانت مقررة فى الأشهر الماضية لم تتم وفقًا لجدولها، واضطررنا لتأجيلها أكثر من مرة، واتصالاتنا بالشركات ظلت بالمراسلات والتليفونات انتظارًا لتوافر الطيران الذى يساعد على زيادة فرص الاستثمار.

وإلى جانب ذلك، هناك عوائق أخرى تحول دون الوصول بالتبادل التجارى إلى مستواه المقبول، ومن بينها ما يواجه المستوردين والمصدرين بين البلدين من معاناة فى ظل ارتفاع تكلفة نقل البضائع بين البلدين، وعدم توافر مكاتب وشركات التحويلات المالية العالمية بين البلدين، ما يُضعف القدرة الاستثمارية.

■ فى رأيك.. ما الذى يمكن أن تقدمه جيبوتى لمصر على المستوى التجارى؟

- مصر لديها منتجات جيدة يمكنها منافسة تلك الصينية والتركية، ويمكن تصديرها لتباع فى السوق الجيبوتية أو فى أسواق البلدان الإفريقية الحبيسة مثل إثيوبيا وجنوب السودان، وجيبوتى تستورد بالفعل بعض المنتجات المصرية، لكنها تملك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للتحول إلى مركز تجارى كبير فى المنطقة.

فالأوضاع الاقتصادية لدينا مستقرة وفى تصاعد مستمر، وليست لدينا مشكلات كبيرة، وناتجنا السنوى المحلى يرتفع عامًا بعد عام، والعملة المحلية مستقرة منذ عقود، ولن أقول إننا بلد كامل بنسبة ١٠٠٪، لكنى أقصد أن هناك تطورًا يحدث بالرغم من كل شىء، ما يسمح بتطور العلاقات.

فمن ناحية، لدى جيبوتى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة فى إفريقيا، وموقعها يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا لاستيراد وتصدير المنتجات الإقليمية والدولية إلى منطقة شرق إفريقيا كلها، ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة الجيبوتية تبنت منذ الاستقلال نظامًا اقتصاديًا حرًا، ما جعل النشاط التجارى فى البلاد يتمتع بقدر كبير من الحرية والانفتاح، بما يرفع الموانع أمام عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تفرض قيودًا أو رقابة على جميع التحويلات المصرفية.

■ ما أهم القطاعات التى يمكن أن تستثمر فيها الشركات المصرية ببلادكم؟

- أهم القطاعات التى يمكن أن تستثمر فيها الشركات المصرية قطاع الثروة الحيوانية والصيد البحرى، فهما من أهم القطاعات التجارية فى جيبوتى، وكذلك قطاع السياحة وبعض المجالات الصناعية.

ومن جهتنا، نحن نرحب بالاستثمارات المصرية فى بلادنا، ونحاول تقديم جميع التسهيلات وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين المصريين، خاصة الشركات العاملة فى تصدير اللحوم.

■.. وبالنسبة لأوجه التعاون الأخرى بين البلدين؟

- التعاون الثقافى بين جيبوتى ومصر وثيق جدًا، خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، فهناك طلاب من بلادنا يدرسون بمختلف المراحل التعليمية بمصر، وفقًا لبرنامج التبادل الثقافى بين البلدين الشقيقين، ودور مصر التعليمى يعد رائدًا فى المنطقة، فهى قبلة للطلاب الوافدين.

وإلى جانب ذلك، هناك الأزهر الشريف، الذى يقوم بدور كبير فى جيبوتى، بوصفه منبرًا للوسطية فى مواجهة الفكر المتطرف، وجهود فضيلة الإمام الأكبر فى إقرار السلام العالمى ونشر قيم الوسطية والتعايش وقبول الآخر تمثل حلًّا لجميع المشكلات التى يعانى منها العالم الإسلامى، لذا نتمنى زيادة أعداد الطلاب الجيبوتيين الدارسين بالأزهر خلال السنوات المقبلة.

■ تعد جيبوتى دولة جارة لإثيوبيا.. ما موقفكم من أزمة سد النهضة؟

- نحن مع الاتفاقيات الدولية بين الطرفين ومع الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل، ونرحب دائمًا بالحوار بين البلدين، ونرغب فى أن تستفيد كل دول حوض النيل منه، وفقًا للاتفاقيات الدولية.

وأدعو الإعلام، الذى يضخم هذا الأمر، إلى أن يتعامل مع هذا الملف بافتراض حسن النية، خاصة أننا نعتقد أن قيادات البلدين قادرة على حل هذا الموضوع.

■ كيف تقيّم التنسيق السياسى والدبلوماسى بين مصر وجيبوتى فى الملفات الساخنة بالقارة السمراء؟

- جيبوتى تملك موقعًا استراتيجيًا مهمًا بإطلالها على مضيق باب المندب، الذى يمتد طريقه فى البحر الأحمر وصولًا إلى قناة السويس، وهو موقع يعد واحدًا من أكثر المواقع بالعالم نشاطًا وحيويةـ إذ يشكِّل أهمية كبيرة للتجارة العالمية، ما يجعلنا على اتصال وتنسيق مستمرين مع مصر لتأمين البحر الأحمر.

وجيبوتى ومصر لديهما اهتمامات وتصور مشترك لخدمة قضايا القارة ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات التى تعيشها المنطقة، كلتاهما تواصل جهودها الإفريقية والدولية لمعالجة أهم القضايا بالقارة، بما فيها الصراعات والخلافات السياسية، وأبرزها الصراع الداخلى فى ليبيا وجنوب السودان، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا.

والمجالان الأمنى والعسكرى يشهدان تنسيقًا وتعاونًا إيجابيًا بين البلدين لمجابهة التحديات الأمنية المرتـبطة بالإرهاب والقرصنة البحرية التى تعمل على إشاعة عدم الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، الأمر الذى ينعكس مباشرة على دول الجوار.

ووفقًا لذلك، يأتى التشاور المستمر بين البلدين فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى منطقة القرن الإفريقى، التى تعد منطقة محورية لكونها تربط مصر بشرق إفريقيا، كما أننا عضو فى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب ونستضيف على أراضينا قوات دولية لمكافحة الإرهاب وعمليات القرصنة.

■ ألا تمثل هذه القواعد والقوات تهديدًا لبلادكم؟

- بفضل وجود هذه القوات الدولية تراجعت عمليات القرصنة فى الصومال، لذا تعتبر مساهمتنا عاملًا أساسيًا فى جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، وهذه القواعد لا تشكل أى تهديد لأمننا الداخلى، ولا لأى دولة أخرى، لأنها موجودة وفقًا لاتفاقيات دولية وتوقيتات محددة وأهداف واضحة هى محاربة القرصنة والإرهاب.

■ إذا تحدثنا عن الإطار العربى.. كيف ترون الأزمة القطرية خاصة أنكم اتخذتم موقفًا متضامنًا مع الرباعى العربى؟

- قطر دولة عربية، ونحن بالفعل خفضنا تمثيلنا الدبلوماسى مع الدوحة وسحبنا سفيرنا منها تضامنًا مع الدول العربية الأربع، ونحن نتمنى حل هذا الموضوع، حتى لا يزداد الوضع سوءًا، كما نتمنى عودة العرب للوحدة، لأن ما يحدث لا يخدم أحدًا ولا يجب أن يزداد سوءًا، ونحن ننتظر أن يجرى حل هذا الأمر وديًا فى أقرب وقت.

■ ما موقفكم من التطورات الحالية فى منطقة الخليج خاصة فيما يتعلق بالشأن الإيرانى؟

- نحن نرفض أى تهديد لأمن الخليج، وسبق أن قطعنا علاقاتنا مع إيران، بسبب تدخلاتها السلبية فى الدول العربية، ونتمنى أن تعدل عن مواقفها، لأنها دولة إقليمية وإسلامية كبيرة، ولا نتمنى أن تظل علاقاتنا معها مقطوعة إلى الأبد.

■ ماذا عن موقفكم من عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية؟

- نحن مع عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، وكثير من الدول طالبت بذلك، وسوريا ستعود إلى الجامعة، إن عاجلًا أو آجلًا، فهى مسألة وقت فقط.

■ أخيرًا.. أين وصلت جهود المصالحة بين جيبوتى وإريتريا؟

- منذ العام الماضى بدأ التواصل بين القيادتين فى البلدين وحدث لقاء بينهما، وكلاهما رحب بعودة العلاقات الثنائية، لكن اتفاقيات المصالحة لم تنته بعد، لكن لم يبق سوى مشكلات بسيطة نعمل على حلها.

كيف تقيّم موقف الجامعة العربيةمن الأحداث الحالية بالمنطقة؟

- الجامعة العربية حاليًا فى أسوأ حالاتها، ويجب عليها مراجعة نفسها فى جميع المجالات، ابتداءً من دورها فى حل الخلافات العربية وتحديد الأدوار التى تلعبها. فلدينا حاليًا خلافات عربية- عربية والسؤال: ما دور الجامعة العربية فيها؟، والإجابة هى أنها ليس لها دور أو بمعنى أدق دورها «صفر»، كما أنها تصطف أحيانًا مع بعض الدول ضد الدول الأخرى، رغم أن دورها يجب أن يكون محايدًا ومستقلًا وأن تلعب دور الوسيط الإيجابى الذى يعمل على تقريب وجهات النظر وحل الأمور المختلفة فى ظل الحقائق التى تراها. وإذا كنا تحدثنا عن الخلافات بين دول عربية وإثيوبيا وإيران وتركيا فإن الخلافات العربية العربية أسوأ، وأعتقد أن الجامعة يجب أن تلعب دورًا أكبر لحل هذه الخلافات، فنحن لسنا سعداء وغير راضين عن وضعها الحالى.