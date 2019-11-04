محمد العسيرى يكتب: أوهام التريند ومعركة العجول والعقول

فى الشارع الحقيقى غير الافتراضى يسأل الناس: لماذا انخفضت أسعار المواشى ولم تنخفض أسعار اللحوم عند الجزارين؟.. لماذا انخفضت أسعار الأراضى والشقق ولم تنخفض عند المقاولين وأصحاب الشقق؟.. وفى الشارع الافتراضى يسأل الناس: ماذا فعلت أسما شريف منير؟.. ولماذا سيرة الشعراوى الآن؟.. وما قصة أحمد فلوكس؟.. ولماذا نتذكر قضايا النصب والشيكات التى اُتهم بها الآن؟.. ويسألون: هوه عمرو دياب ألبومه الجديد «جُملة ولا قطاعى»؟.

عالمان.. أسير بينهما.. تحاصرنى الأسئلة.. بعضها يزعجنى إلى حد الملل.. وبعضها يخنقنى إلى حد الجنون.. وما بين العالمين أتنقل مضطرًا.. فلا أنا أستطيع أن أترك الشارع بمفاهيمه وزحمته وناسه.. ولا أنا أستطيع الاستغناء عن فضاء إلكترونى صار يحاوطنى أينما حللت.. وأظن أن كثيرين ممن يقرأون ما أكتب الآن حالهم مثل حالى.

حينما ذهبت إلى قريتى فى صعيد مصر الأسبوع الماضى.. وجدتهم، الفلاحين منهم، يتحدثون بألم عن أسعار المواشى «اللى وصلت الأرض».. وأنهم لا يستطيعون بيعها بهذه الأسعار، لأن ثمنها لن يفى «حق العلف»..! وأجدهم يستعجبون من الجزارين الذين يشترونها بسعر يعادل ستين جنيهًا للكيلو «بالكتير».. لكنهم يصرون على بيعها بما يزيد على مائة وعشرين جنيهًا.. وأجدنى مندهشًا مثلهم.. ماذا حدث فى «سوق اللحوم».. وأبحث فى الأمر لأجد من يتحدث عن عملية إغراق قامت بها وزارة الزراعة باستيراد «عجول حية» زادت على حاجة الأسواق، وكان من الطبيعى أن تصدر وزارة الزراعة بيانًا يوضح حقيقة الأمر.. ولو كان حدث ذلك الأمر وقامت الوزارة فعلًا باستيراد ما يحتاجه الناس، فهذا شىء طيب يجب أن تفخر به وتسوقه ونحن نسعد به.

لكن ما حدث بعد ذلك من أن «الجزارين» لا يريدون خفض الأسعار حتى تصل إلى السعر العادل فهو أمر مريب.. فهل لو امتنع الفلاحون عن بيع مواشيهم سيذبح الجزارون ما استوردته الوزارة..؟ السكوت هنا أمر مريب.. أما أن يكون الأمر مجرد جشع جزارين وغياب للرقابة وجهاز حماية المستهلك فهذا أمر يستدعى «نفرة» من الأجهزة المسئولة.. وتكثيف وتشديد الرقابة.. وأعتقد أن البرلمان مطالب بعقد جلسة لمناقشة الأمر.. واستدعاء مسئولى الرقابة فى محاولة ضبط الأسواق.. إنقاذًا للمواطن من ناحية وللفلاح الذى سيتوقف حتمًا عن تربية المواشى فى السنوات المقبلة.

وما حدث فى سوق «العجول».. يحدث حاليًا فى السوق العقارية.. حالة من الهبوط الشديد وصلت إلى ما يزيد على الثلث فى أسعار الشقق رغم ارتفاع أسعار الأراضى والمواد الخام.. ويبرر البعض ذلك الأمر بزيادة المعروض من الشقق، ولو كان الأمر صحيحًا فهو نجاح للحكومة من ناحية.. ومحاولة ناجحة لخفض الأسعار من ناحية أخرى.. فلماذا لا يتحدث أحدهم من وزارة الإسكان ليوضح الأمر للناس..؟ وإذا كانت هناك آثار جيدة نتيجة ذلك الانخفاض، فهناك آثار جانبية مثارة تهدد «القطاع الأهلى» فى سوق العقار.. فهل هناك إجراءات لحمايته من الانهيار، خاصة أنه قطاع يعمل فيه الملايين من أصحاب المهن البسيطة وجميعهم مصريون؟.. هل ستتأثر البنوك المساهمة فى المشروعات السكنية بذلك الانخفاض فى الأسعار؟.. حاجة أهم.. هل هناك علاقة بين ذلك الانخفاض، سواء فى أسعار اللحوم أو العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين؟.. ما أعنيه أننا فى حاجة للكلام.. الكلام الآن ضرورة.. معرفة الناس بحقيقة الأمور شىء طيب وفى صالح الجميع.

هذا عن «الشارع الحقيقى»، أما العالم الافتراضى الذى حاوطنا هذا الأسبوع بمعركة أسما شريف منير ومحبى ومريدى الشيخ الشعراوى من ناحية.. ومحبى النجم الشاب أحمد فلوكس من ناحية أخرى.. فهو يكشف عن أزمة حقيقية لم نتجاوزها بعد.. وإن بدا على السطح أن «انشغال الناس» بما يسمى التريند صار حقيقة مزعجة.. فما الذى يفيدنا الآن من إعادة إنتاج مقولات للشيخ الشعراوى نختلف أو نتفق حولها.. لقد أزعجنى ذلك التنمر بالفتاة البسيطة التى لا تعرف شيئًا عن «تقديس» الرموز.. هذا إذا ما كان هناك ما يمكن الاتفاق عليه بأنه «رمز».. والفرق رهيب بين ذلك الرمز ومنجزه الفكرى والإنسانى.. فهل يعنى أننى لا تعجبنى طريقة إحراز هدف لمحمد صلاح أننى أكره محمد صلاح مثلًا؟.. ما زلنا متأخرين بقدر كبير فى منجزنا الثقافى رغم ذلك الجهد الهائل الذى تبذله المبدعة إيناس عبدالدايم.. وزارة الثقافة وحدها لا تستطيع إصلاح ما أفسدناه طيلة خمسين سنة مضت.. وأظنها المعركة القادمة معركة «العجول والعقول» لو كنتم تدركون.

