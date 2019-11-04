"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

أصدر النادي الأهلي بيانا للتعليق على زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى منزل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



وعبر محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه.



وقال البيان: "ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء".



وأكد الخطيب أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم.



كان آل الشيخ حضر إلى القاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.