السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. الخميس

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس المقبل، احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

وأوضح مصدر بوزارة الأوقاف أن الاحتفال يحضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر، أن يوجه الرئيس السيسي خلال الاحتفال، كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويكرم رئيس الجمهورية، عددا من الشخصيات من مصر والخارج، ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

ويلقي كل من فضيلة الإمام الأكبر، كلمة بهذه المناسبة حول أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع، ووزير الأوقاف حول جهود الوزارة لتجديد الخطاب الديني والدعوى وتدريب الأئمة والواعظات ونشر الوعي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف من خلال التعاون مع مختلف الوزارات وبإصدار العديد من المؤلفات الثقافية والدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وكذلك الحملة العالمية التى أطلقتها الوزارة الشهر الجاري احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.