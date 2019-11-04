مراد وهبة: السيسي واجه جماعة الإخوان بـ"الإبداع"

قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي واجه جماعة الإخوان الإرهابية بـ"الإبداع"، مشيرا إلى أن أول نصيحة وجهها الرئيس للشعب المصري هي "ابدع".



وأضاف "وهبة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نطق فكرا" المُذاع عبر فضائية "TEN" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "شعرت بسعادة عندما رفع الرئيس السيسي شعار ابدع".



وأوضح أن المجتمع المصري مملوء بالمحرمات الثقافية، ومعنى أن تقول له "ابدع" فهي ثورة بحد ذاتها.

