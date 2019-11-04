استبدال العلم الإيراني بالعراقي على مبنى القنصلية بكربلاء

انطلقت تظاهرات حاشدة، مساء اليوم، من أمام مقر محافظة البصرة جنوبي العراق، حسب فضائية سكاي نيوز العربية.



وبدأ المتظاهرون بالانسحاب من محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء، بعد استجابة القوات الأمنية لشروطهم باستبدال العلم الإيراني بعلم عراقي.



وأفاد قائد عمليات شرطة بغداد، منذ قليل، بقطع المتظاهرين 48 طريقا اليوم في العاصمة العراقية بغداد.



وجددت قيادة عمليات البصرة، مطالبها للمتظاهرين بعدم إغلاق الطرق المؤدية لمنشآت حيوية، وفقًا لقناة العربية السعودية.



وفرقت قوات الأمن المتظاهرين أمام وزارة العدل بإطلاق قنابل الغاز عليهم، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش العراقي.