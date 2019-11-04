الصحة العالمية تحذر من انتشار السل في ليبيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر مرض السل في ليبيا، مؤكدة أن مكافحته تحتاج لتوفير 1.7 مليون دولار.



وقالت المنظمة، مساء اليوم، إن السل ينمو في ليبيا، موضحة، أنه خلال العام 2018 تم تشخيص 250 حالة مصابة بالمرض من المهاجرين.



وحذرت من احتمالية تضاعف العدد بنهاية 2019، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب 1.7 مليون دولار لشراء المعدات والأدوية الأساسية، وتدريب الاطباء والممرضات على تشخيص وإدارة مرضى السل.

