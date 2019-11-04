الديهي يسخر من الجيش القطري: تصنيفه الرابع داخل الدوحة
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:58 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
سخر الإعلامي نشأت الديهي، من الجيش القطري، قائلًا إن تصنيفه الرابع، مردفًا: "لا تتعجب، فتصنيفه الرابع ليس عالميًا، وإنما داخل الدوحة".
وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن قطر بها 4 جيوش أقواها الجيش الأمريكي، يليه الجيش التركي، ثم الجيش الإيراني، وفي المرتبة الرابعة الجيش القطري.
وتابع: "أمير قطر، فهو رابع الشخصيات المؤثرة داخل قطر، بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني".
وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن قطر بها 4 جيوش أقواها الجيش الأمريكي، يليه الجيش التركي، ثم الجيش الإيراني، وفي المرتبة الرابعة الجيش القطري.
وتابع: "أمير قطر، فهو رابع الشخصيات المؤثرة داخل قطر، بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني".