الديهي يسخر من الجيش القطري: تصنيفه الرابع داخل الدوحة

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من الجيش القطري، قائلًا إن تصنيفه الرابع، مردفًا: "لا تتعجب، فتصنيفه الرابع ليس عالميًا، وإنما داخل الدوحة".



وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن قطر بها 4 جيوش أقواها الجيش الأمريكي، يليه الجيش التركي، ثم الجيش الإيراني، وفي المرتبة الرابعة الجيش القطري.



وتابع: "أمير قطر، فهو رابع الشخصيات المؤثرة داخل قطر، بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني".

