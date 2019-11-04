بعد رشقه بالحجارة.. إصابة سائق قطار المنصورة في رأسه

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أنه أثناء مسير قطار 339 إكسبريس القاهرة المنصورة طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا - أبو كبير، رشق بعض الصبية القطار بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عبدالسلام صبرى قائد القطار في رأسه، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، توجيهاته بسرعة استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.



وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات، وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وإضرار بالركاب وطاقم القطار.



وتهيب الهيئة بالمواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.