الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

منوعات

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:46 م
مصاب بالشلل
مصاب بالشلل
أحمد القاضي
طباعة
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

منذ حوالي 4 ساعات

عملية «الجبل الشرقى».. تفاصيل الثأر من قاتل رئيس مباحث قوص

منذ ساعة و 21 دقيقة

وليد البح قاتل رئيس مباحث قوص.. هارب من 67 سنة سجن

منذ يومين

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

وليد البح قاتل رئيس مباحث قوص.. هارب من 67 سنة سجن

أيام زمان

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

أخطرها الاكتئاب.. تعرف الآثار السلبية لزيادة الوزن

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

الرئيس نيوز

السيسي يقدم التهنئة لترامب على جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

"شاكر": الربط الكهربائي يمهد الطريق لإنشاء سوق عربي للكهرباء

بالفيديو.. أسامة منير: "بعض الشباب يتخيلون أن الرجولة أحمد السقا"

منوعات

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

ثعبان يوقف مباراة كرة قدم في السعودية (صور)

كشكول

"سبع" يحيل طالب بتجارة طنطا لمجلس التأديب بسبب تعاطي الحشيش

"الوقف التعليمية" تتصدر مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في قنا

محافظ البحيرة يكرم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادى

إسلام سياسي

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

صحفي عراقي يحذر من مستقبل داعش بعد مقتل زعيمه

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

عادل عصمت يناقش "الوصايا" بنادي ركن الياسمين

"العجوز والبحر" على مائدة أتيليه القاهرة.. 16 نوفمبر

عرض فيلم "القليوبي.. صديق الحياة" بمركز الإبداع

"تعويذة" سيد هويدي في دار الأوبرا 12 نوفمبر

صفحتنا ع الفيس بوك