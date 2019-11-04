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مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:46 م
مصاب بالشلل
أحمد القاضي
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