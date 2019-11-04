الباز عن مبادرة "أحمد طنطاوي": المعارضة في مصر نائمة في الكهف

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، طرح مبادرة، زعم أن هدفها الخروج من المأزق والأزمة السياسية في مصر، متسائلا: أين الأزمة السياسية؟، لافتا إلى أن هناك أزمة في سد النهضة، أزمة اقتصادية في طريقها للحل، ولكن لا توجد أزمة سياسية في مصر.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه من حق أي مصري أن يفكر ويطرح حلولا للمشاكل التي تعاني منها مصر، ولكن يجب أن نبني على ما حققه البلد من إنجازات، لا أن ندهم ما حققناه ونبني من جديد.

وتابع "الباز": "أحمد طنطاوي اتعرف لما اتكلم عن مناقشة التعديلات الدستورية، ولما قال أنا مبحبش السيسي، رغم أن مفيش في السياسة حب وكره".

وأوضح أن مبادرة أحمد طنطاوي تتكون من 4 نقاط، الأولى تشكيل لجنة لإعادة النظر في التعديلات الدستورية، ثانيا إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ثالثا إجراء انتخابات رئاسية في 2022 بشرط ألا يكون فيها السيسي، ورابعا عودة كل الفرقاء السياسيين للعمل في مصر بكل حرية.

وعلق "الباز"، على مبادرة أحمد طنطاوي، قائلا: "المعارضة المصرية متجمدة ونائمة في الكهف، ولا زالت تقف عند 25 يناير 2011".