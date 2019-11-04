محمد رمضان بـ "روب" يحمل اسمه ورقم 1: "أنا الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط"

شارك الفنان محمد رمضان، متابعي صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة له، أعلن من خلالها، أنه أصبح الفنان الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط عبر "يوتيوب"، بعد أن تخطت قناته حاجز الملياري مشاهدة.



وظهر "رمضان" خلال الصورة، مرتديًا "روب" يحمل اسمه ورقم 1، وعلق على الصورة، كاتبا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".



يُذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل "البرنس"، لعرضه في رمضان 2020، من بطولة غادة عادل ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي.













