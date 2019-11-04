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"خلصانة بفضيحة".. نهايات مأساوية لزيجات الفنانين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:32 م
أحمد سعد وسمية الخشاب
أحمد سعد وسمية الخشاب
سناء إسماعيل
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انتشر في الأوقات الأخيرة، حالة من التراشق وكشف المستور عن علاقات بعض النجوم وزوجاتهم وتبادل الثنائي للاتهامات على الهواء، والتي تدور حول الاستغلال والاتهام بالتعاطي والبخل والتعنيف.

ويستعرض "الدستور" أبرز الخلافات بين الفنانين بعد انتهاء زيجاتهم

أحمد سعد وسمية الخشاب

أثار الفنان أحمد سعد، الجدل في رمضان الماضي بسبب تصريحاته عن زوجته السابقة سمية الخشاب، خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية.

وقال أحمد سعد خلال تصريحاته في برنامج "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن سمية الخشاب، سرقت لحنا من ألحانه وكذلك استولت على الشقة الوحيدة التي يملكها وهي نتاج عمله طوال سنوات طويلة، وفتحت تصريحات أحمد سعد، بابا من تصريحات سمية وكشفها المستور في علاقتهما.

وحلت سمية الخشاب، رغم مهاجمتها للبرنامج، ضيفة عليه وكشفت خلال الحلقة أنها تعرضت للضرب المبرح من قبل زوجها وقتها أحد سعد، وأدى ذلك لإصابتها بنزيف حد واستئصال للطحال.

وأكدت أنها رغم ذلك رفضت أن تشتكي عليه، رغم نصيحة الطبيب لها بأن تتقدم بشكوى ضده، مؤكدة أنها تغاضت عن الأمر بعد أن تم التصالح بينهما.

كما كشفت أنها هي من كانت تقوم بسداد أموال الشقة التي اتهمها بالاستيلاء عليها، مؤكدة أنها لن تقوم بردها له حتى يدفع لها الأموال التي سددتها.

كما أوضحت أنها هي من قامت بشراء سيارة له وقامت بسداد أقساطها لأنه لا يمتلك دفتر شيكات من البنك وموضوع داخل القائمة السوادء بسبب شيكاته المرفوضة.

وتجددت أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد مؤخرًا، بسبب تقديمه شيك بقيمة مليون جنيه ضد سمية الخشاب، والذي كانت قد وقعت عليه له مقابل تسوية مالية بينهما، وحدث بينهما اتفاق على أن تقوم بالتنازل عن أموال النفقة والمؤخر ويتم تقليل قيمة الشيك، مؤكدة أنه استغل غيابها عن مصر وحصل على حكم ضدها.

وأوضح أحمد سعد، أن محاميه هو من تقدم بالشيك دون علمه لسفره بالخارج، مؤكدًا أنه سيقوم بإنهاء أعماله معه.

وائل كفوري وزوجته

قصة سمية الخشاب وأحمد سعد، ليست الأولى فتبعهما بشهور الفنان اللبناني وائل كفوري، وزوجته أنجيلا بشارة، والتي اتهمت زوجها بضربها وتعنيفها ونقلها للمستشفى بسبب ذلك.

كما أكدت ان وائل كفوري، كان يمنعها من مقابلة أصدقائه أثناء تواجدهم في منزله ويطلب منها عدم مغادرة الدور الثاني أثناء تواجدهما في المنزل.

وعلى الرغم من الانقتادات والتصريحات الكثيرة التي خرجت منها ضد زوجها إلا أن وائل كفوري، رفض التعليق عليها، مؤكدًا أنه من أجل ابنتيه لن يرد على أي من هذه التصريحات لأن أهم شيء بالنسبة له هو كرامتهن.

رانيا يوسف وأزواجها

ارتبطت الفنانة رانيا يوسف، 3 مرات كان أولهم من المنتج محمد مختار والد ابنتيها، والذي بسببه دخلت في الكثير من القضايا في المحاكم بسبب نفقة ابنتيهما.

ورغم تبادل التصريحات بينهما إلا أنها أكدت أنها لن تتنازل عن حق ابنتيها في النفقة، ووصفته بالبخيل في أكثر من تصريح لها مرجعة سبب انفصالها عنه بسبب بخله على ابنتيه ومنزله.

وكانت قد تحدثت مؤخرًا عن أزواجها الثلاثة قائلة: "الحقيقة الثلاثة نسياهم ومش عايزة أفتكرهم، لكن أحسن واحد في أزواجي كان الأخير المهندس طارق عزب، وأسوأ واحد هو عارف نفسه".
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