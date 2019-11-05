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محافظات

أكاديمى يفسر سبب انتشار البعوض والهاموش بالإسكندرية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه عويضه
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صرح الدكتور مصطفى سليمان أستاذ الحشرات الطبية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بأن انتشار البعوض والهاموش بالمحافظة، بسبب هطول الأمطار بغزارة منذ أسبوعين، مشيرا إلى أنها مدة كافية لإتمام دورة حياة تلك الحشرات.

وقال إن تجمع، مياه الأمطار على هيئة برك ومستنقعات وحفر وفى غرف التفتيش والبالوعات ونجيلة المسطحات الخضراء، وفى الشوارع والأندية وعلى أسطح المباني والمخازن وغيرها ساعد في وجود الكثير من الحشرات، معتبرًا أن تلك الأماكن بيئات جيدة لتوالد الهاموش الواخز وغير الواخز وبعوض كيولكس Culex الذى يفضل المعيشة والتوالد فى هذه المياه الراكدة غير النظيفة.

وأشار إلى أن استخدام المكافحة بالضباب لا يجدي في تلك الحالة، بل يقتل فقط حوالى أقل من 10% من الحشرات الطائرة، والباقى يهرب داخل المنازل والأشجار بعيدًا عن مصدر الضباب، ويسبب مشاكل المواطنين.

كما أكد أن المكافحة الجيدة الفعالة تستلزم ردم البرك أو الحفر المتجمع فيها المياه أو المياه الضحلة ولم تجف حتى الآن منذ سقوط الأمطار وكذلك يجب النظافة التامة وإزالة كل تجمعات القمامة المشبعة بالمياة، أما داخل النوادى، لابد من الاهتمام برش غرف التفتيش والبالوعات وأى نجيلة مطبلة بها المياه وعدم ترك خراطيم الرى تعمل دون رقيب.
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