محمد الحلو: مصر ستظل قبلة الفنون فى الوطن العربى

قال الفنان محمد الحلو، إنه يشعر بسعادة خاصة عندما يشارك في مهرجان الموسيقي العربية، مؤكدا أن المهرجان يعتبر حدث عريق يؤكد دائما أن مصر ستظل قبلة الفنون بالوطن العربي بمطربيها وفنانيها.



جاء ذلك خلال مشاركته فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28، أمس الاثنين على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي.



وأضاف "الحلو" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأوبرا المصرية لها مهمة أساسية، وهي نشر الفنون في مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أنها كصرح ثقافي كبير يأخذ على عاتقه من البداية نشر التراث الموسيقي.



وقدم الحلو، عددًا من أغانيه الشهيرة التي أشعلت حماس الجمهور الحاضر في المهرجان، حيث قدم: "عظيمة يا مصر" وأغنية "يا حبيبي" كما ردد الجمهور معه أغنية "الوسية" واستمر في تقديم الأغنيات التي وصلت إلى ما يقرب من 10 أغاني.