"الديهي" عن سكب الزيت على مقاعد قصر العيني: "ما هذه السادية؟"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، واقعة سكب زيت على مقاعد الاستراحة بمستشفى قصر العيني لمنع جلوس المواطنين، قائلًا: "لو أنا أجيب الرجل واقعده على الزيت ليكون عبرة للآخرين".



وتساءل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين: "هل هذا الشخص بعقله وعنده قلب؟ قد نلتمس له عذر حال فعل ذلك بحديقة عامة لمنع جلوس الشباب عليها لكونه شاهد واقعة مخلة بين الشباب، وإن كان عذر غير مقبول، لكنه يفعل هذا بمكان فيه صوت الألم والوجع ورائحة الموت، ما هذه السادية؟".



ولفت إلى أن محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أحال الموظف الذي فعل ذلك إلى التحقيق، معقبًا: "على رئيس الجامعة إحالته للنيابة العامة، وإحالته للصحة النفسية، لو الأمر بيدي هجيب الرجل وأقعده على الزيت علشان يشيله بنفسه".

