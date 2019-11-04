عرض فيلم "القليوبي.. صديق الحياة" بمركز الإبداع

يستضيف مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، العرض الخاص للفيلم التسجيلي "القليوبي.. صديق الحياة"، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري.



يذكر أن فيلم "القليوبي.. صديق الحياة" من إنتاج المركز القومي للسينما، مدته 52 دقيقة، سيناريو ثناء هاشم، وإخراج سامي محمد على، صورة حسين بكر، موسيقى راجح داود، ومونتاج مينا عماد ومحمود فتيح، ومكساج إبراهيم عبدالعزيز، وصياغة لونية هاني حليم.

