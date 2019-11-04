"عشرة العمر".. نادر حمدي ينشر صورته مع شامي ومحمد عطية: "15 سنة فرق"

شارك الفنان والملحن نادر حمدي، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان أحمد شامي، والمطرب محمد عطية.



وظهر شامي في الصورة وسط أصدقائه، وعلق على الصورة، قائلا: "الصحاب، فرق بين الصورتين 15 سنة".



يُذكر أن الفنان نادر حمدي موزع موسيقى الميكساج لألبوم فريق واما الجديد "الصيف ابتدى"، كما شارك مؤخرًا في فيلم اللعبة الأمريكاني، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، وتأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

