"غرفة اللحوم" تكشف أسباب استمرار انخفاض الأسعار رغم توقف الاستيراد

قال محمد الحدق، عضو شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالجيزة، إنها المرة الأولى التي يشهد فيها السوق المصرية انخفاض أسعار اللحوم بهذا الشكل.



وأضاف "الحدق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، أن أهم الأسباب التي ساهمت في خفض أسعار اللحوم، هي زيادة منافذ البيع في المحافظات المختلفة من جانب الجيش والشرطة، وهو ما استوعب جزءًا من الطلب، ما جعل هناك هدوءًا في الطلب على اللحوم في المحال.



وتابع: "السبب الثاني لانخفاض أسعار اللحوم هو منع ذبح البتلو في المجازر بموجب قرارات حكومية، وهو ما عزز من المعروض من رءوس الحيوانات الأكبر والتي توفر كميات لحوم أكثر".



كما توقع عضو شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالجيزة، استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، رغم توقف استيراد "الحي" منذ نحو 4 أشهر.



وشدد "الحدق" على ضرورة أن تقوي هيئة الطب البيطري الرقابة على كل المجازر لمنع ذبح الإناث إلى جانب استمرار منع ذبح البتلو، فمثل هذه القرارات ستدعم توفير اللحوم بالسوق، وتؤدي إلى مزيد من خفض الأسعار.



وأوضح أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى ففي الريف الأسعار أقل من المدن، وبصفة عامة تتراوح الأسعار ما بين 70 إلى 100 جنيه لسعر الكيلو.

