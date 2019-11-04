"تعويذة" سيد هويدي في دار الأوبرا 12 نوفمبر

يفتتح الناقد والفنان التشكيلي سيد هويدي معرضه الجديد، الذي يحمل عنوان "التعويذة 110" ويضم 30 لوحة فنية، يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة الباب سليم بمتحف الفنان المصرى بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري على أن يفتتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة العاشرة حتى الثانية ظهرًا ومن الخامسة حتى التاسعة مساءً.



ويقول الفنان سيد هويدي عن المعرض: "حلم العودة لشارعك القديم، حلم العودة مع الأصدقاء، حلم الرجوع إلى مقاعد المعرفة والدراسة، حلم لحظات من عشرة الأهل، حلم الرجوع لأيام من التاريخ نتصورها مجيدة، فدائمًا كنا نحلم وسنظل بالعودة لسنوات فخرنا وفحوى ذكريات من رحم أيام مضت، تربطنا بها وشائج حب ومعاني عظيمة، لكن هذا الحلم يتحول لكابوس، إذا اخترنا أن نظل هناك، أو حتى لو أردنا إكراه الحاضر باستنساخ أى فترة تاريخية من تاريخ طويل عمره في أقل تقدير سبعة آلاف سنة، مهما كانت درجة التألق في تلك الفترة، سواء من عصر الأسرات إلى عشرينات القرن العشرين أو حتى الستينات، على الرغم من أن الواقع الجديد هو الابن الشرعي للحلم لكن هذا الواقع الجديد مرهون، بالإضافة والقدرة على الخيال والإبداع وابتكار أساليب عصرية تناسب اليوم وتصلح أن تشق الطريق إلى الغد برؤى جديدة.