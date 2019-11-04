منتدى صناع السلام للتنمية بجنيف: هناك من يغطي الإرهاب بعباءة السياسة

انطلق اليوم الاثنين، مؤتمر التحالف الدولي للسلام والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية تحت عنوان "منتدى صناع السلام والتنمية للشباب حول العالم" في جنيف، ويعد الاول من نوعه من حيث الأهداف، وتستمر فاعلياته لمدة يومين.



ولاقى منتدى صناع السلام والتنمية للشباب حول العالم اهتمامًا دوليا من قبل رواده، بحضور كل من أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، كريستيان كيلونزو سفير منتدى صناع السلام والتنمية كينيا، عبدالفتاح ترهونة ليبيا، فرح عزيل المغرب، "هيوكيو أو" الصين، ليديا جيوردانو إسبانيا، سميرة عبي الصومال والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى الخبراء والإعلاميين.



صدرت المبادرة عن طريق مجموعات شبابية من أفريقيا وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية تحت مظلة التحالف الدولى للسلام والتنمية فى جنيف، وذلك من أجل تنظيم وتوحيد جهود الشباب وتوصيل أصواتهم الى صناع القرار على المستويات الأممية والاقليمية والوطنية.



وتم الاستماع إلى الشباب الذين قدموا من 12 دولة مختلفة بعرض مبادرات ورؤى شبابية خلال المؤتمر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وعلى رأسهم الهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية ومن غاياته تحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والحد من العنف، كما سيتم الإعلان عن استراتيجية عمل المنتدى فى الفترة خلال 2020 الى 2025.



وأعرب أيمن عقيل رئيس منظمة ماعت لحقوق الإنسان، عن آسفه لمن يدعم الإرهاب، مستنكرا على كل من يقدم له غطاءا سياسيا، لافتا إلى أنه آن الأوان للمجتمع المدنى والشباب أن يواجهوا الإرهاب بكل قوة.



وقال عقيل: "إن الشباب يمثلون ديموغرافية العالم، لافتا نحن نتنمى أن يظل الشباب انقياء غير محملين بارث الماضى وغير منفتحين على صراع الحاضر".

