(فيديو) يرصد آراء المواطنين بعد انخفاض أسعار الأسمنت

استعرض برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، تقريرا يرصد فيه آراء المواطنين بعد انخفاض أسعار الإسمنت.



وكشف التقرير، عن مدى سعادة المواطنين بانخفاض أسعار الإسمنت، حيث قال مواطن مصري: "إن أسعار الحديد والإسمنت انخفضت، فالأسمنت أصبح بـ 700 جنيه، بدلًا من 1200 جنيه، أما سعر الحديد وصل لـ 9 آلاف جنيه بدلا من 13 ألف جنيه".



وأضاف آخر: "أفضل شيء هو سماع انخفاض في الأسعار"، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في أسعار العديد من السلع.



وتابع مواطن، أن انخفاض الأسعار أعطى فرصة للمواطنين في البناء، وكذلك سيؤثر على انخفاض سعر العقارات بشكل عام.



يُذكر أن أسعار مواد البناء، شهدت انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة، فقد انخفضت أسعار الأسمنت 30 جنيها للطن وتتراوح بين 630 إلى 700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ويتراوح سعر البيع التجاري للمستهلك بين 750 إلى 800 جنيه للطن.



أما بالنسبة لسعر الحديد، فيتراوح سعر الطن ما بين 9600 جنيه إلى 9900 جنيه بعد أن كان وصل إلى 11850 جنيها تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر البيع التجاري للمستهلك بين 9800 إلى 10200جنيه وقد يزيد 100 جنيه في المحافظات.

