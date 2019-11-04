الفائزة بالمركز الثاني ببطولة العالم للكاراتيه: نهدي الفوز للشعب المصري

قالت ملك محمود الفائزة بالمركز الثاني ببطولة العالم للكاراتيه المقامة في تشيلي، إنها كانت تشعر بالخوف، لأنها المشاركة الأولى لها في بطولة بهذا الشكل.



وأضافت ملك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كان حلمنا هو حصولنا على مركز في البطولة خاصة بعد التدريبات الشاقة والصعبة التي كنا نقوم بها".



وأردفت: "نهدي الفوز للشعب المصري وما فعلناه هو إنجاز كبير في وقت صعب، أصعب الفرق التي واجهناها كانت منتخب أسبانيا، وكان يصنف من أخطر الفرق لكننا تغلبنا عليه".

