ما عقوبة التحرش الجنسي بالأطفال في القانون المصري؟

قرر قاضي المعارضات في محكمة الغردقة، الإثنين، تجديد حبس حلّاق يدعى «أ. م» (28 عامًا) 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء جنسيًا على طفل يبلغ 10 سنوات في مدينة الغردقة.



«الدستور» تواصلت مع المحامية أميرة أبوالعز لمعرفة عقوبة التحرش الجنسي بالأطفال في القانون المصري.



وقالت «أبوالعز» إن قانون العقوبات المصري لا يتضمن عقوبة خاصة بـ«التحرش الجنسي بالأطفال»، لكن هذه الجريمة تندرج تحت «جريمة التحرش» بشكل عام.



وأضافت «أبوالعز»: «نحن في حاجة إلى إعادة هيكلة القوانين الخاصة بالتحرش، خاصة التحرش بالطفل، ويتم إضافة عقوبات تناسب وتردع الظواهر الجديدة».



وأوضحت أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تعاقب بالحبس «مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية»



وتابعت: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».