صحة الشرقية تتابع حملات التطعيمات الروتينية بالمدارس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية المتابعة المستمرة لحملات التطعيمات الروتينية لطلبة المدارس للمراحل التعليمية المختلفة.



وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه مرّ اليوم على عدد من المدارس بمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة التطعيمات الروتينية لطلبة المدارس للمراحل التعليمية المختلفة، والاطمئنان على الصحة العامة لهم والإجراءات الوقائية المتبعة.



وتفقد شوقي مدارس (الرسالة الخاصة للغات والفتح الابتدائية وأسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات وهوريزون الخاصة للغات).