انتخاب مجلس أمناء إدارة الزرقا التعليمية في دمياط

أجرت إدارة دمياط التعليمية، اليوم، انتخابات مجلس أمناء الإدارة للعام الدراسي الجاري، وتم اختيار فيصل شاهين رئيسًا وسامي البشبيشي نائبًا والسيد أبوالدهب مراقبًا ماليًا.



حضر الانتخابات السيد جمال الشبراوي مدير عام الإدارة التعليمية بالزرقا، وأحمد طعيمة وكيل الإدارة، ونشأت زيدان موجه أول التربية الاجتماعية، وحسني أبوالسعود موجه الإدارة وبعد اكتمال النصاب الذي يسمح به القانون تم الانتخاب وأعلنت النتيجة النهائية بفوز فيصل رياض شاهين رئيسًا للمجلس، وسامي البشبيشي نائبًا والسيد أبوالدهب مراقبًا ماليًا.