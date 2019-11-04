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محافظات

جامعة الزقازيق تنظم معرضًا خيريًا للملابس والمشغولات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:58 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
سارة الوردانى
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نظم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، معرضا خيريا لشعبة إدارة المنزل والمؤسسات للملابس والمنتجات والمشغولات الفنية، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.

وخلال الافتتاح أعربت الدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادتها بإقامة مثل هذا المعرض، مشيدة بتميز وجودة التصنيع والإخراج الجمالي للمشغولات اليدوية بدرجة تضاهي جودة المنتجات المعروضة بالأسواق، وأبدع الطلاب والطالبات في إضفاء لمسة جمالية على الملابس والاستفادة من العبوات البلاستيكية الفارغة وغيرها بإعادة تدويرها.
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