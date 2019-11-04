محاكمة عاجلة لتاجر حشيش في الزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه، عقب ورود تقرير المعمل الكيماوي للنيابة، الذي أثبت أنها مخدر الحشيش.



اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، كان تلقى إخطارًا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "عنتر. ش" 38 سنة، عاطل، بحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، و3000 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.