طرح أغنية عمرو دياب الجديدة أول يوم في البعد

وكان عمرو دياب قد أحيا يوم الجمعة الماضية حفلا كبيرا في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.









خرجت أغنية الفنان عمرو دياب "أول يوم في البعد" إلى النور، والتي تعد ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير".وكان الحساب الرسمي لعمرو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أعلن عن نزول الأغنية وطرحها والتي تحمل اسم "أول يوم في البعد".أغنية أول يوم في البعد من كلمات الشاعر أحمد الملكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.ونقدم رابط تحميل أغنية عمرو دياب الجديدة أول يوم في البعد، بعد الضغط عليه بالاستماع إلى الأغنية أو تحميلها بتقرة واحدة.يذكر أن عمرو دياب طرح 6 أغنيات حتى الآن من ألبوم "أنا غير"، وهي الخطة التي يتبعها لطرح الألبوم على فترات متباعدة، هي "بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير"، "قدام مرايتها".