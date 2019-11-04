إصابة «عميد وأمين شرطة ومجند» بحادث سير فى قليوب

أصيب ضابط برتبة عميد وأمين شرطة ومجند، الاثنين، جراء تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل على الطريق الزراعي «بنها- القاهرة» أمام قرية «سنديون» في مركز قليوب.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بنطاق قرية سنديون مركز قليوب على الطريق الزراعي.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وقوع الحادث بين سيارة تابعة للشرطة وأخرى نقل بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة مستقلي سيارة الشرطة وهم عميد وأمين ومجند شرطة، جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب وحالتهم مستقرة وجار رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لعدم تعطل مصالح المسافرين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.