(فيديو).. أمل العوضي تجري عملية لـ تطويل أنفها

شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي، جمهورها بمقطع فيديو لها عبر موقع "يوتيوب"، أعلنت فيه عن رغبتها بتطويل أنفها، معبرة عن خوفها وسألت الطبيب عما إذا كان سيفعل ذلك بسهولة ومن دون أن تشعر بالألم فطمأنها.



واستعرضت "العوضي" شكلها بعد العملية عبر الفيديو، وأبدت سعادتها بالنتيجة التي وصلت لها، كما وجهت الشكر لطبيبها.



يذكر أن الفنانة الكويتية أمل العوضي، كانت قد خضعت لعملية تجميل بأنفها من قبل، كما خضعت لتقنية تاتو الشفايف، والذي يعمل على منح الشفتين لون وردي طبيعي دون الحاجة لوضع أحمر الشفاه باستمرار.



وكانت الفنانة الكويتية قد اعترفت من قبل بخضوعها لعدد من عمليات التجميل بوجهها، بالإضافة لحقن وجهها بالوتوكس والفيلر.

