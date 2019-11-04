رئيس الوزراء الأردني يطالب الحكومة بالاستقالة

طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز، اليوم الإثنين، من وزراء حكومته تقديم استقالاتهم؛ تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، نقلًا عن نبأ عاجل على فضائية العربية السعودية.



وأكّد الرزاز- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا- أنّ التعديل يأتي استحقاقًا لمتطلّبات المرحلة المقبلة، معربًا عن شكره لجميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.