إصابة 30 شخصًا بالقنابل المسيلة للدموع وسط بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي إصابة 30 شخصًا بالقنابل المسيلة للدموع بين جسر الأحرار ومنطقة (العلاوي) وسط بغداد.



وقال المصدر- حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين: "إن عشرات المتظاهرين عبروا جسر الأحرار باتجاه منطقة (العلاوي) وسط العاصمة بغداد"، موضحًا أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة 30 شخصًا، لافتًا إلى أن القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة في المنطقة.