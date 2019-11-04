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مصر

السيسى يطّلع على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:39 م
السيسي اثناء الاجتماع
السيسي اثناء الاجتماع
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرَّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الاجتماع تناول استعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان، خصوصاً ما يتعلق بالخطوات التنفيذية الإنشائية والجوانب المالية لعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مشروعات المرافق الرئيسية بالعاصمة وأنشطة التطوير في منطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك مراعاة التوازن في مساحة وانتشار المشروعات العمرانية الجديدة فيما بين الأقاليم الرئيسية في الرقعة الجغرافية للجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات مدن المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، والفشن الجديدة، والعلمين الجديدة، بما فيها المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية والحي اللاتيني بالمدينة، وكذا مشروع جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة لوزان السويسرية للفنادق، إضافة إلى مشروعي محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، ومحور المحمودية، واللذين سيضمان عدداً من المناطق التنموية والحضارية الجديدة.

كما استعرض وزير الإسكان مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية بشكلٍ عام كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، بما فيها تطوير مناطق مثلث ماسبيرو وعين الصيرة ومجرى العيون، فضلاً عن نتائج مشاركة مصر مؤخراً كدولة الشرف في المؤتمر العالمي لمجلس المباني شاهقة الارتفاع بشيكاغو، وذلك كبداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمختلف استخداماتها السكنية والإدارية والتجارية والخدمية.
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