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سياسي

تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على «محامي المحلة»

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:31 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة اليوم، وللمرة الثالثة، حبس الملازم أول عبدالرحمن الشبراوي، الضابط بقسم شرطة أول المحلة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 11226، لسنة 2019، جنح أول المحلة الكبرى، لاتهامه بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي، مساء الخميس 3 أكتوبر، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه.

سامح عاشور، نقيب المحامين، تواصل فور علمه بالواقعة، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقرر الأخير إيقاف الضابط عن العمل، وإحالته للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، وتسليمه للنيابة العامة، كما تواصل مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة.

وأكد «عاشور» أن النقابة لن تقبل التصالح أو التنازل في تلك الواقعة، مشيدًا باصطفاف محامين المحلة بجوار نقابتهم في أروع المشاهد.
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