افتتاح الدورة التدريبية بمركز الكلى بجامعة المنصورة (صور)

افتتحت، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية العالمية الـ24 للاستصفاء الدموى بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، والتى تنظمها وحدة الغسيل الكلوي بالمركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى الفترة من 31-1-2019 وحتى7-11-2019 لتدريب الأطباء من مختلف الدول الإفريقية.



وأعلن الدكتور حسن شعيشع مقرر الدورة عن مشاركة 35 طبيبًا من 21 دولة إفريقية تشمل (السودان - جنوب السودان - السنغال - تشاد - إريتريا - بوركينا فاسو - الكاميرون - بورندى - اريتريا - جابون - غينيا - مدغشقر- مورشيوس - ناميبيا - تشاد - أوغندا - زامبيا - كينيا - توجو - موزمبيق - بنين)، مشيرًا إلى أن فعاليات الدورة تتضمن محاضرات تفاعلية وورش عمل إكلينيكية والتدريب على مهارات استخدام الموجات الصوتية لفحص الأوعية الدموية والكلى والقلب، بالإضافة إلى زيارة محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي.



وأكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية من خلال نقل الخبرات الطبية المتميزة للأطباء فى القارة السمراء نظرًا للسمعة الطيبة العالمية التي يحظى بها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية في جميع المحافل الدولية.