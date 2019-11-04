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محافظات

محافظ الإسكندرية: مصر تخطو نحو التنمية لرفع معدلات النمو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:17 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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أكد محافظ الإسكندرية أن مصر اليوم تخطو بخطوات حثيثة لرفع معدلات النمو، لافتا إلى أن معدلات النمو الحالي بلغت 5.6%، وبلغت معدلات النمو خلال السنوات الماضية 7%، وكان المجال الصناعي يحقق معدلات نمو تصل إلى 13% فالصناعة هي قاطرة التنمية، مشيرًا إلى أننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى 10.7% في عام 2022، موضحا أن ريادة الأعمال هي القاطرة الحقيقية التي يمكنها أن تقود التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن معدلات النمو التي تحققها الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير وأسرع من معدلات النمو التي يمكن أن تحققها الشركات الكبرى، موجها الشكر لجامعة الإسكندرية علي تشجيعها الطلاب على ريادة الأعمال، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية سباقة في تقديم مناهج علمية رائد للطلاب فحينما نتحدث حول منهج التفكير النقدي فإن مصر في أمس الحاجة إلى هذا في الوقت الحالي وما تقدمه الجامعة من منهج التفكير النقدي للطلاب فكرة رائدة لتشكيل عقول أبنائنا وتكوين مجتمع يستطيع أن يقود.

وأشار إلى أن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال ليس بالأمر الغريب على جامعة الإسكندرية، فهي من المؤسسات التي تستحق كل تقدير واحترام والتي نفخر جميعا بانتمائنا إليها، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية هي إحدى الجامعات المصرية العظيمة التي يمكنها أن تحقق نتائج أفضل إذا توفر لها كل الإمكانيات التي تلزمها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته المؤسسة العلمية للقلب والشرايين لتكريم جامعة الإسكندرية بعد فوزها بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال والتى عقدت يوم 17 أكتوبر بالعاصمة الفنلندية هليسنكى.
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